Красавица из Башкирии выиграла гран-при на престижном конкурсе
14 апреля стали известны итоги международного конкурса «Мисс Эко Интернешнл-2017».
14 апреля стали известны итоги международного конкурса «Мисс Эко Интернешнл-2017».
Представительница Башкирии Кристина Еремеева получила
В конкурсе участвовали 54 модели со всего мира. Они посетили четыре города, где проходили промежуточные этапы конкурса: Александрию, Дахаб, Каир и
Как сообщили коллеги Кристины из модельного агентства «Мисс Башкортостан», сейчас девушка уже направляется домой, где будет готова поделиться опытом с участницами будущего конкурса «Мисс Башкортостан-2017».