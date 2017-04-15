Красавица из Башкирии выиграла гран-при на престижном конкурсе

Представительница Башкирии Кристина Еремеева получила гран-при в континентальном соревновании и завоевала титул «Мисс Эко Азия-2017». Ее творческий номер вошел в тройку лучших и был продемонстрирован на финальном шоу.

В конкурсе участвовали 54 модели со всего мира. Они посетили четыре города, где проходили промежуточные этапы конкурса: Александрию, Дахаб, Каир и Шарм-Эль-Шейх, побывали на множестве экскурсий и фотосессиях.

Как сообщили коллеги Кристины из модельного агентства «Мисс Башкортостан», сейчас девушка уже направляется домой, где будет готова поделиться опытом с участницами будущего конкурса «Мисс Башкортостан-2017».

