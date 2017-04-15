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17:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Красавица из Башкирии выиграла гран-при на престижном конкурсе

14 апреля стали известны итоги международного конкурса «Мисс Эко Интернешнл-2017».

Представительница Башкирии Кристина Еремеева получила гран-при в континентальном соревновании и завоевала титул «Мисс Эко Азия-2017». Ее творческий номер вошел в тройку лучших и был продемонстрирован на финальном шоу.

В конкурсе участвовали 54 модели со всего мира. Они посетили четыре города, где проходили промежуточные этапы конкурса: Александрию, Дахаб, Каир и Шарм-Эль-Шейх, побывали на множестве экскурсий и фотосессиях.

Как сообщили коллеги Кристины из модельного агентства «Мисс Башкортостан», сейчас девушка уже направляется домой, где будет готова поделиться опытом с участницами будущего конкурса «Мисс Башкортостан-2017».

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