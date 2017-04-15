Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017, — Кириленко

По его словам, в конкурсе будут принимать участие все те, у кого есть добрая воля и кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе.

«Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и, независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева», — подчеркнул Кириленко.

Он также рассказал, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами, в частности, в Международном выставочном центре, где состоится мероприятие, работают сотни специалистов из разных стран. Отмечено, что уже устанавливают трибуны для зрителей и почти построена главная сцена, вес которой 30 тонн, высота — 14 м, ширина — 17 м, глубина — 28 м, а площадь — 350 кв. м.

«Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, — они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть», — резюмировал вице-премьер.

Напомним, ранее стало известно, что официальный транслятор Международного песенного конкурса «Евровидение-2017» на территории России Первый канал отклонил все предложенные Европейским вещательным союзом варианты и не будет участвовать в конкурсе.