Тысяча человек в киевском парке Шевченко митинговали против использования животных в цирках

Более тысячи человек собрались в субботу, 15 апреля, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева на акцию за запрет использования животных в цирках, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Выступая с постамента памятника Тарасу Шевченко, основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что активисты выступают не против цирков как таковых, а только против эксплуатации животных в них», — говориться в сообшении.

В митинге выступили вокалистка группы «ONUKA» Ната Жижченко, участница группы «Panivalkova» Ирина Лузина и др.

Многие из участников акции были одеты в костюмы животных или держали самодельные плакаты с надписями «Цирк без жестокости», «Животные не клоуны», «Вы смеетесь — животные плачут», «За кулисами все не так весело», «Они не могут бороться за свои права. Ты можешь» и др. Среди собравшихся было много семей с детьми и собаками.

Стоит отметить, на сегодняшний день законы, запрещающие или ограничивающие привлечение животных к цирковым постановкам, действуют в Австрии, Великобритании, Швеции, Австралии, Канаде, Финляндии, многих штатах США и еще в нескольких десятках стран.

В Украине народные депутаты вместе с зоозащитниками уже подали в Верховную Раду сразу два законопроекта, в которых предлагается запретить номера с животными в передвижных и стационарных цирках Украины.

Проект изменений в закон «О защите животных от жестокого обращения» (№ 5283) предусматривает наравне с передвижными зверинцами, зоопарками и выставками диких животных запретить использовать зверей в передвижных цирках.

Законопроект (№ 5229) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мер для предотвращения негуманного и жестокого отношения к животным» предлагает внести в Кодекс об админнарушениях статью, запрещающую использовать диких и сельскохозяйственных животных не только в цирках, но и во время проведения любых зрелищных и развлекательных мероприятий.