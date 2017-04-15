Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:30 (мск), источник: 112.ua

Тысяча человек в киевском парке Шевченко митинговали против использования животных в цирках

Плакаты активистов провозглашали: «Цирк без жестокости», «Животные не клоуны», «Вы смеетесь — животные плачут».

Источник: 112.ua

Более тысячи человек собрались в субботу, 15 апреля, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева на акцию за запрет использования животных в цирках, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Выступая с постамента памятника Тарасу Шевченко, основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что активисты выступают не против цирков как таковых, а только против эксплуатации животных в них», — говориться в сообшении.

В митинге выступили вокалистка группы «ONUKA» Ната Жижченко, участница группы «Panivalkova» Ирина Лузина и др.

Многие из участников акции были одеты в костюмы животных или держали самодельные плакаты с надписями «Цирк без жестокости», «Животные не клоуны», «Вы смеетесь — животные плачут», «За кулисами все не так весело», «Они не могут бороться за свои права. Ты можешь» и др. Среди собравшихся было много семей с детьми и собаками.

Стоит отметить, на сегодняшний день законы, запрещающие или ограничивающие привлечение животных к цирковым постановкам, действуют в Австрии, Великобритании, Швеции, Австралии, Канаде, Финляндии, многих штатах США и еще в нескольких десятках стран.

В Украине народные депутаты вместе с зоозащитниками уже подали в Верховную Раду сразу два законопроекта, в которых предлагается запретить номера с животными в передвижных и стационарных цирках Украины.

Проект изменений в закон «О защите животных от жестокого обращения» (№ 5283) предусматривает наравне с передвижными зверинцами, зоопарками и выставками диких животных запретить использовать зверей в передвижных цирках.

Законопроект (№ 5229) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мер для предотвращения негуманного и жестокого отношения к животным» предлагает внести в Кодекс об админнарушениях статью, запрещающую использовать диких и сельскохозяйственных животных не только в цирках, но и во время проведения любых зрелищных и развлекательных мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гройсман опубликовал карту аптек Украины, которые присоединились к программе "Доступные лекарства"
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Лавров усомнился в адекватности Турчинова
В Петербурге суд арестовал девятого вербовщика террористов
Прокуратура Германии начала проверку письма с угрозой теракта
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
СМИ узнали о «норвежском варианте» выхода Великобритании из ЕС
В Алеппо прогремел взрыв возле автобусов с беженцами
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь