Экологи подсчитали, как охота сказалась на тропических животных

Поскольку человеческое население растет, и все больше людей охотится на диких животных, многим видам может угрожать исчезновение. Ученые из Университета Неймегена провели масштабный мета-анализ, изучив 176 исследований, в которых оценивалось снижение численности млекопитающих и птиц из-за охоты в тропиках Центральной и Южной Америки, Африки и Азии.

В своем исследовании ученые опирались на то, что, как правило, люди охотятся недалеко от своего поселка, а также вблизи дорог. Анализ показал, что численность млекопитающих в этих местах (в переделах от семи до сорока километров от дорог и поселений) снизилась на 83%, а птиц — на 58% по сравнению с другими территориями.