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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Социологи выяснили отношение россиян к отказу от трансляции Евровидения

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Опрос «Левада-центра» показал, что 40% россиян поддерживают решение отказаться в нынешнем году от трансляции в России музыкального конкурса «Евровидение-2017», 41% выступает против такого решения.

Источник: Reuters

«Левада-центр» уточняет, что опрос проводился до того, как стало известно, что украинская сторона не допустила к участию представительницу России Юлию Самойлову, и Россия отказалась от трансляции конкурса.

Согласно данным опроса, отказ от трансляции Евровидения в России в случае недопуска украинскими властями Самойловой поддержали 40% опрошенных, 41% высказался против такой меры, остальные затруднились с ответом.

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Отмечается, что почти 60% россиян положительно относятся к тому, что Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова. Не поддерживают такой выбор 15% участников опроса, почти столько же признались социологам, что ничего не слышали об этом. Каждый десятый респондент не смог ответить на вопрос.

На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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