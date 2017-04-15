Новый фонтан открыли в Волгограде перед Казанским собором

Перед праздником Светлой Пасхи в сквере у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Волгограде был открыт плоскостной фонтан, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию Волгограда.

Новый фонтан уже действует. Он стал одним из первых, вскоре откроются и остальные городские фонтаны.

Проведенная в сквере, где расположен новый фонтан, реконструкция превратила весьма невзрачную прежде зеленую зону на улице Елецкой в один из самый красивых и благоустроенных скверов Ворошиловского района.

Здесь посадили свыше 200 деревьев, оборудовали газон и положили тротуарную плитку, проложили поливочный водопровод и установили удобные парковые скамейки. В сумерки и ночью сквер освещают 26 новых светильников.

В рамках новой программы по благоустройству в Волгоградскую область из федеральной казны поступило свыше 400 миллионов рублей. Эти же цели и у муниципального конкурса на лучший парк города. Три парка, которые наберут максимальное количество баллов по итогам двух этапов конкурса, получат на свое развитие из бюджета города 10, 7 и 5 миллионов рублей соответственно.

Первый конкурс среди городских парков состоялся в городе в 2016 году. Благодаря конкурсу дополнительные средства на развитие и благоустройство парковых зон получили Советский и Дзержинский районы, реализация проектов начинается этой весной.