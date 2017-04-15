Закроется для движения участок автодороги Лениногорск — Черемшан — Андреевка
Закрытие участка дороги связано с ремонтом дорожного полотна.
Закрытие участка дороги связано с ремонтом дорожного полотна.
В Черемшанском районе с 15 мая по 1 сентября временно закрывается для движения транспорта автодорога «Лениногорск — Черемшан» — Андреевка, сообщает Миндортранс РТ.
В частности, закрывается участок дороги от 0 км до 2,1 км. «На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна», — пояснили в министерстве.
Для движения водителям предлагается временная объездная дорога. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.