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18:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Закроется для движения участок автодороги Лениногорск — Черемшан — Андреевка

Закрытие участка дороги связано с ремонтом дорожного полотна.

В Черемшанском районе с 15 мая по 1 сентября временно закрывается для движения транспорта автодорога «Лениногорск — Черемшан» — Андреевка, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, закрывается участок дороги от 0 км до 2,1 км. «На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна», — пояснили в министерстве.

Для движения водителям предлагается временная объездная дорога. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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