17 апреля в центре Самары временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта в центре Самары будет ограничено 17 апреля в связи с церемонией открытия XXII Международного фестиваля «Кино — детям!».

Ограничения с 17 до 20 часов будут действовать на въезде к зданию Самарского академического театра драмы им. М. Горького со стороны ул. Шостаковича.

Проезд будет открыт только для спецтранспорта: полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара).