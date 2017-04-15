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18:16 (мск), источник: УНИАН

В поезде «Киев-Мариуполь» женщина родила девочку

Проводники поезда оказали помощь женщине, у которой во время поездки начались роды.

Источник: УНИАН

Сегодня в поезде «Киев-Мариуполь» женщина родила девочку.

Об этом сообщил начальник «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

«Хорошая весть к празднику :) Сегодня в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда № 83/84 оказали помощь женщине, у которой во время поездки начались роды», — написал он.

Балчун отметил, что ночью к проводнице вагона обратилась беременная женщина — пассажир с жалобой на острую боль в животе. Вместе с еще одной проводницей, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении, они оказали женщине необходимую помощь, сообщили машинисту и вызвали «скорую» на ближайшую станцию — Запорожье.

«Сейчас роженица и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей», — добавил Балчун.

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