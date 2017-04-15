Благодатный огонь привезут в Молдову
Десятки людей собрались в эти минуты в сквере Кафедрального собора.
Десятки людей собрались в эти минуты в сквере Кафедрального собора.
Они с нетерпением ожидают Благодатного огня, который должна доставить в нашу страну делегация Митрополии.
Согласно графику, самолёт из Иерусалима должен приземлиться в Кишинёве в 18:40. Святыню отвезут в Кафедральный собор Рождества Христова.
Публика ТВ будет транслировать происходящее в прямом эфире. Ну, а в 20:00 в эфир выйдет специальный праздничный выпуск передачи «Цара луй Догару».