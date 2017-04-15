Многие граждане столицы отправились в Великую субботу на тренировки в фитнес-клубы
Пока некоторые готовятся к праздничному застолью, другие решили воспользоваться свободным временем и отправились в
Пока некоторые готовятся к праздничному застолью, другие решили воспользоваться свободным временем и отправились в
Следить за формой, говорят спортсмены, святое дело.
Даже в Страстную субботу в спортклубах был народ.
«Для здоровья важно заниматься в зале систематически — три раза в неделю, независимо от праздников. Всему свое время».
«В канун праздника выдалось свободное время. Стараемся поддерживать себя в форме. Ходим в зал, пьем много воды».
Некоторые уже не мыслят жизни без спорта. Они говорят, что и в праздники следят за питанием.
«Я не собираюсь переедать даже в праздничные дни. Нужно поддерживать форму. Сейчас делаю, в основном, кардиотренировки».
А чтобы не набрать лишних килограммов, диетологи призывают есть продукты с высоким содержанием углеводов в первой половине дня.
Врачи и диетологи призывают народ больше двигаться, гулять и потреблять больше жидкости.