Многие граждане столицы отправились в Великую субботу на тренировки в фитнес-клубы

Следить за формой, говорят спортсмены, святое дело.

Даже в Страстную субботу в спортклубах был народ.

«Для здоровья важно заниматься в зале систематически — три раза в неделю, независимо от праздников. Всему свое время».

«В канун праздника выдалось свободное время. Стараемся поддерживать себя в форме. Ходим в зал, пьем много воды».

Некоторые уже не мыслят жизни без спорта. Они говорят, что и в праздники следят за питанием.

«Я не собираюсь переедать даже в праздничные дни. Нужно поддерживать форму. Сейчас делаю, в основном, кардиотренировки».

А чтобы не набрать лишних килограммов, диетологи призывают есть продукты с высоким содержанием углеводов в первой половине дня.

Врачи и диетологи призывают народ больше двигаться, гулять и потреблять больше жидкости.