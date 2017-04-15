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18:26 (мск), источник: Publika.md

Многие граждане столицы отправились в Великую субботу на тренировки в фитнес-клубы

Пока некоторые готовятся к праздничному застолью, другие решили воспользоваться свободным временем и отправились в фитнес-клубы.

Источник: Publika.md

Следить за формой, говорят спортсмены, святое дело.

Даже в Страстную субботу в спортклубах был народ.

«Для здоровья важно заниматься в зале систематически — три раза в неделю, независимо от праздников. Всему свое время».

«В канун праздника выдалось свободное время. Стараемся поддерживать себя в форме. Ходим в зал, пьем много воды».

Некоторые уже не мыслят жизни без спорта. Они говорят, что и в праздники следят за питанием.

«Я не собираюсь переедать даже в праздничные дни. Нужно поддерживать форму. Сейчас делаю, в основном, кардиотренировки».

А чтобы не набрать лишних килограммов, диетологи призывают есть продукты с высоким содержанием углеводов в первой половине дня.

Врачи и диетологи призывают народ больше двигаться, гулять и потреблять больше жидкости.

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