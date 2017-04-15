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18:25 (мск), источник: Prokazan.ru

Жители Казани вышли на митинг против мусоросжигательного завода и выдвинули 9 требований

В марте глава республики Рустам Минниханов заявил, что мусоросжигательный завод не будет загрязнять Казань.

Сегодня в 12 дня на площадке перед новым ипподромом состоялся митинг противников строительства мусоросжигательного завода в Казани. По итогам участники составили резолюцию, состоящую из девяти требований.

Портал ProKazan.ru публикует текст письма:

1. Отменить строительство мусоросжигательного завода и любых подобных установок по термическому обезвреживанию ТКО.

2. Создать комиссию по разработке «Системы раздельного сбора отходов на территории РТ».

3. Включить представителей общественности, а именно представителей ОД «Против мусоросжигательного завода. За внедрение системы раздельного сбора мусора», в рабочие комиссии по «Системе раздельного сбора отходов». Кроме того включить в комиссии деятелей науки..

4. Наладить двухстороннее взаимодействие представителей власти с общественностью по вопросам мусоросжигания и раздельного сбора отходов.

5. Организовать встречу представителей ОД «Против мусоросжигательного завода. За внедрение системы раздельного сбора мусора» с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Г. Хлопониным.

6. Организовать личную встречу президента РТ Р. Н. Минниханова с представителями ОД «Против мусоросжигательного завода. За внедрение системы раздельного сбора мусора».

7. Провести расследование обстоятельств возгорания Самосыровской свалки в 2008 году в результате недобросовестного хозяйствования собственников, и действий со стороны органов власти РТ, способствовавших техногенной катастрофе 2008 г., расследование действий уполномоченных органов — по оценке и ликвидации вреда нанесенного окружающей среде и здоровью граждан РТ, предоставить информацию о проведенных проверках от 2008 года в отношении виновников и собственников Самосыровской свалки.

8. Провести проверку расходования средств на рекультивацию Самосыровской свалки от 2003 года, и обстоятельств помешавших завершить рекультивацию в 2005 году. Провести проверку расходования средств на вторую рекультивацию от 2015 года.

9. Обеспечить доступ общественников к контролю за ЖХК в сфере обращения с отходами.

Сообщается, что копии резолюции направлены в Аппарат Президента РТ, Аппарат президента РФ, Министерство строительства РТ, РФ, Министерство Экологии РТ, РФ, Росприроднадзор РТ, РФ, Прокуратуру РТ, РФ, администрацию города Казань.

Напомним, в марте глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет загрязнять Казань.

—  Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, — отметил президент.

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