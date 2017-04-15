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19:01 (мск), источник: Sputnik.md

График работы общественного транспорта на Пасху будет изменен

Городские власти молдавской столицы продлили график работы общественного транспорта на Пасху и Радоницу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В ночь на воскресенье график работы столичного общественного транспорта будет продлен.

Так, 16 апреля троллейбусы и автобусы будут курсировать по городу до полуночи. Маршрутные такси, в зависимости от пассажиропотока, возможно, будут ходить еще дольше.

На Радоницу муниципия Кишинева также изменила график работы общественного транспорта. Будет увеличено число автобусов, следующих до кладбища Святого Лазаря. От цирка до кладбища будет курсировать 27 автобус, а также 126-ой, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 маршрут.

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