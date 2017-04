В шаге от победы: Димаш Кудайберген занял второе место на конкурсе Singer-2017

Санаулы минуттар қалды! Астана уақыты бойынша тура 20:00-де (Hunan TV). Барлығы осы екі мықтының қолында! Алла деп тілекші болайық! Мен үшін Димаш - жеңімпаз! "Хабар" телеарнасы АСТАНА уақытымен 22:00-де көрсетеді. #DQ #dimashkudaibergen #dimash #TheSinger #theSingerDimash #DEARS

A post shared by Alpamys Sharimov (@asharimov) on Apr 15, 2017 at 6:26am PDT