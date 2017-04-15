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18:59 (мск), источник: Nur.kz

В шаге от победы: Димаш Кудайберген занял второе место на конкурсе Singer-2017

Победу отдали певице из Гонконга Sandy Lam.

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7
фотографий
7
фотографий

В китайском городе Чанша состоялся долгожданный финал конкурса Singer-2017. К сожалению, Димаш Кудайберген уступил победу гонконгской певице Sandy Lam после 14 этапов конкурса, сообщает NUR.KZ.

В финале конкурса казахстанец Димаш Кудайберген спел дуэтом с китайской певицей Шан Венже.

Вместе они исполнили два хита Майкла Джексона — Earth Song и Dangerous.

Главным соперником казахстанца стала певица из Гонконга Sandy Lam.

Перед финалом разрыв в рейтинге между Димашем и Sandy составлял всего 0,15 баллов, на которые певица опережала казахстанца.

Судьбу победителя решали 500 человек, находящихся в зрительном зале на финале конкурса.

После долгой борьбы, победу все-таки присудили Sandy Lam, которая шла нос в нос с Димашем на протяжении всего конкурса, но всегда немного опережала певца.

Трансляция конкурса началась в Китае в 20:00 по времени Астаны. Результаты песенного соревнования уже известны.

Напомним, что путь Димаша начался 21 января. Именно тогда состоялся первый конкурсный день, на котором Димаш одержал блистательную победу с песней «SOS d’un terrien en détresse» на французском языке.

После этого на казахстанца обрушилась небывалая слава.

На втором туре конкурса Димаш исполнил знаменитую песню Витаса «Опера 2», с которой его позже пригласили выступить и на концерте, посвященном китайскому новому году.

После этого разразился скандал. Продюсер Витаса Сергей Пудовкин обвинил телеканал Hunan TV и Димаша в нарушении авторских прав, так как он исполнил песню без разрешения продюсерского центра.

На протяжении 13 туров казахстанец то поднимался в ТОП турнирной таблицы, то отпускался вниз, однако в общем рейтинге он всегда находился в тройке лидеров.

На одном из туров Димаш выступил с песней «Дайдидау», а перед ней сыграл кюй Курмангазы «Адай». Тогда молодой певец прослезился, так как, по его словам, именно это было его целью — прославить казахское искусство на многомиллиардную аудиторию.

Пел казахстанец несколько раз и на китайском языке, чем покорил китайских критиков и зрителей еще больше.

Песня «Ұмытылмас күн», которую Димаш исполнил на казахском и китайском языке, вошла в ТОП китайских музыкальных чартов.

Сам же Димаш завоевал сердца миллионов поклонников. Его выдвигали на премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец Азии».

Казахстанец также победил в номинации «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia Popular Singer).

Несмотря на проигрыш, имя Димаша зазвучало на весь мир. О нем узнала Лара Фабиан и известные зарубежные режиссеры. Более того, казахстанец записал саундтреки к голливудским и китайским фильмам.

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