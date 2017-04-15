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19:40 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 апреля

Завтра в Молдове преимущественно облачно, местами пройдут грозовые дожди. Атмосферное давление нормальное, ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 15, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве и Тирасполе 17 выше ноля, в Кишиневе и Леове 18 градусов тепла, в Комрате и Кагуле воздух прогреется до плюс 19.

В ближайшее время погода существенно не изменится. Днём в столице ожидается до 13 градусов, ночью до плюс 4. На следующей неделе синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

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