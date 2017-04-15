В столицу Молдовы доставили Благодатный огонь

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Благодатный огонь из Иерусалима получили прихожане и церкви Молдовы. Делегация Митрополии Молдовы, которую возглавил Митрополит Владимир, доставила Благодатный огонь в Кишинев. Его привезли в Молдову уже в пятнадцатый раз.

Благодатный огонь был доставлен в Кафедральный собор Рождества Христова. Сотни верующих получили его частичку из рук Митрополита Владимира.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского.

В это время в храме и на прилегающих улицах и площадях находится множество представителей православного духовенства и десятки тысяч паломников.