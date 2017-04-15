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21:33 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: погода на Пасху будет ненастной — ожидается даже снег

Ранее синоптики предупредили, что на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности — из-за сильного ветра.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Ненастная погода ожидается в Беларуси 16 апреля — когда христиане Беларуси будут отмечать Пасху, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупреждали, что в республике в ближайшие дни будет не только прохладно: в ряде регионов республики прогнозируются осадки — дожди с переходом в мокрый снег, порывистый ветер.

По информации Гидромета, на Пасху 16 апреля, местами пройдет сильный мокрый снег, а столбики термометров покажут днем от + 5 °C до + 7 °C.

В субботу специалисты РЦРКМ предупредили, что на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности — из-за сильного ветра.

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