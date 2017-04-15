В Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима
Огонь первыми привезли представители УПЦ КП.
Огонь первыми привезли представители УПЦ КП.
Благодатный огонь из Иерусалима первыми привезли представители Украинской православной церкви (Киевского патриархата), сообщает ТСН.
Огонь был доставлен регулярным рейсом в международный аэропорт «Борисполь». Его раздадут людям во многих церквях Украины.
Как сообщал УНИАН, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14.22.
Отметим, что в ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них — военнослужащие Национальной гвардии Украины.