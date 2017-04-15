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22:31 (мск), источник: УНИАН

В Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Огонь первыми привезли представители УПЦ КП.

Источник: УНИАН

Благодатный огонь из Иерусалима первыми привезли представители Украинской православной церкви (Киевского патриархата), сообщает ТСН.

Огонь был доставлен регулярным рейсом в международный аэропорт «Борисполь». Его раздадут людям во многих церквях Украины.

Как сообщал УНИАН, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14.22.

Отметим, что в ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них — военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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