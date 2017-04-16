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07:35 (мск), источник: Nur.kz

Подтопление улиц и домов ожидает Астану из-за обильных осадков

Обильные осадки могут стать причиной подтопления улиц и домов Астаны. По этой причине коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Источник: AP 2017

Причина вероятного подтопления — обильные осадки.

«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», — говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии, куда могут обратиться жители частного сектора в случае подтопления их жилых объектов.

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