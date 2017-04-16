Подтопление улиц и домов ожидает Астану из-за обильных осадков
Обильные осадки могут стать причиной подтопления улиц и домов Астаны. По этой причине коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, передает МИА Казинформ со ссылкой на
Обильные осадки могут стать причиной подтопления улиц и домов Астаны. По этой причине коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, передает МИА Казинформ со ссылкой на
Причина вероятного подтопления — обильные осадки.
«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», — говорится в сообщении.
В круглосуточном режиме функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии, куда могут обратиться жители частного сектора в случае подтопления их жилых объектов.