Подтопление улиц и домов ожидает Астану из-за обильных осадков

Причина вероятного подтопления — обильные осадки.

«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», — говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии, куда могут обратиться жители частного сектора в случае подтопления их жилых объектов.