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22:43 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало фото трещины в одном из крупнейших ледников Гренландии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В леднике Петермана, одном из крупнейших в Гренландии, появилась трещина, что, по мнению исследователей, может привести к отколу крупного ледяного «острова» и в перспективе к повышению уровня моря, сообщает Washington Post.

​Фото трещины были сделаны с самолетов NASA в рамках программы Operation IceBridge по отслеживанию состояния арктических льдов.

Первым внимание на трещину обратил внимание ученый из Нидерландов, изучавший сделанные из космоса снимки ледников. Исследователи пока не установили причину образования трещины, которая появилась в центре, а не у кромки ледника, что для него нетипично, говорится в статье.

Новая трещина появилась недалеко от другого, более крупного раскола в толще льда. Если две трещины соединятся, образовавшийся разлом протянется на половину длины шельфового ледника, что, в свою очередь, может привести к отколу его части.

В 2010 и 2012 от ледника Петермана уже отделялись ледяные «острова», причем площадь одного из них превышала 250 квадратных километров, напоминает Washington Post. По оценке сотрудника Геологической службы Дании и Гренландии Джейсона Бокса, площадь отколовшейся части ледника в случае нового разлома составит от 130 до 180 квадратных километров.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Надо скрепами скрепить . А у них скреп-то и нет . Все в России ... Может выделить им Милонова ?
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