Ледяной дождь и гололед. В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий

По данным синоптиков местами в регионе ожидается ледяной дождь, гололёд, сильная гололедица на дорогах, днём усиление ветра до 20−25 метров в секунду, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Просим граждан соблюдать меры безопасности — быть бдительными и внимательными при управлении транспортными средствами, особую осторожность следует проявлять при движении по искусственным сооружениям — мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Пешеходам необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. При усилении ветра рекомендуется ограничить работы на высоте, закрывать окна, не парковать автомобили вблизи зданий и рекламных конструкций», — пояснили в МЧС.