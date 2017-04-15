Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Плохой начальник полезен для подчиненных
В Киеве выпустили заявление с обвинением РФ из-за «Евровидения»
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
14События недели в фотографиях
15 апреля, источник: Фонтанка

Благодатный огонь прибыл в Петербург

Специальным авиарейсом из Иерусалима в Великую Субботу, 15 апреля, в Петербург доставили светильники с Благодатным огнём из храма Гроба Господня. Лампада с огнем отправится в главный храм православной конфессии — Казанский собор.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», самолёт спецрейса «Иерусалим — Санкт-Петербург» приземлился в Пулково в 21:50. Лампады с огнём в Северную столицу доставили настоятель Пантелеймоновской церкви Петербурга протоиерей Александр Румянцев, предприниматель Денис Гостев и член делегации Сергей Павлов.

Читайте также
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

На торжественную встречу в петербургский аэропорт можно было попасть только по приглашению. Делегацию с иерусалимской святыней у трапа ожидали клирик Казанского кафедрального собора Алексей Дорофеев, вице-президент Фонда Андрея Первозванного Залина Медоева и около десяти представителей Фонда. Именно они в пасхальную ночь развезут светильники с Благодатным огнём по храмам и соборам города.

Лампаду же доставят в Казанский собор к ночному праздничному богослужению, которое возглавит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Для пассажиров аэропорта частичку святого огня сохранила представительница часовни Преподобного Антония Великого в Пулково.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что нужно знать о матче «Спартак» - «Зенит»
Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в районе Ла-Манша
Операция по эвакуации жителей в Сирии возобновилась после взрыва
Макрон пообещал заставить Путина уважать его
СМИ: Трамп смотрел выход к прессе Лаврова и Тиллерсона в эфире
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
В Турции задержали более 40 человек, подозреваемых в связях с ИГ
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь