Благодатный огонь прибыл в Петербург

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», самолёт спецрейса «Иерусалим — Санкт-Петербург» приземлился в Пулково в 21:50. Лампады с огнём в Северную столицу доставили настоятель Пантелеймоновской церкви Петербурга протоиерей Александр Румянцев, предприниматель Денис Гостев и член делегации Сергей Павлов.

На торжественную встречу в петербургский аэропорт можно было попасть только по приглашению. Делегацию с иерусалимской святыней у трапа ожидали клирик Казанского кафедрального собора Алексей Дорофеев, вице-президент Фонда Андрея Первозванного Залина Медоева и около десяти представителей Фонда. Именно они в пасхальную ночь развезут светильники с Благодатным огнём по храмам и соборам города.

Лампаду же доставят в Казанский собор к ночному праздничному богослужению, которое возглавит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Для пассажиров аэропорта частичку святого огня сохранила представительница часовни Преподобного Антония Великого в Пулково.