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15 апреля, источник: РИА Новости

В Москву доставили Благодатный огонь

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву — в международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившей святыню в иерусалимском храме Гроба Господня.

Источник: РИА "Новости"

В Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.

Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП, Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.

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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.

Делегацию Фонда Андрея Первозванного во «Внуково-1» встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы.

По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) Благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.

Комментарии
1
Nikolay -
Ура скорее несите его в ХХС Кирил уже ждёт.. и ещё миллион верующих ...
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