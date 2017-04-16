В графстве Кент в Британии стадо коров задержало поезда
В английском графстве Кент на железнодорожные пути забрело стадо коров. В результате некоторые поезда были отменены либо шли с задержкой.
В английском графстве Кент на железнодорожные пути забрело стадо коров. В результате некоторые поезда были отменены либо шли с задержкой.
Коров заметили между Хивером и Асхарстом. Они гуляли по путям, заходили на перрон и в тоннель. В стаде было около 60 животных.
В управление британских железных дорог Network Rail сообщили, что все линии были закрыты, пока коров собрали на перроне железнодорожной станции в Хивере.
Затем их вывели за пределы станции подальше от путей. Сообщается, что животные не пострадали.