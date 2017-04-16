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00:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В графстве Кент в Британии стадо коров задержало поезда

В английском графстве Кент на железнодорожные пути забрело стадо коров. В результате некоторые поезда были отменены либо шли с задержкой.

Коров заметили между Хивером и Асхарстом. Они гуляли по путям, заходили на перрон и в тоннель. В стаде было около 60 животных.

В управление британских железных дорог Network Rail сообщили, что все линии были закрыты, пока коров собрали на перроне железнодорожной станции в Хивере.

Затем их вывели за пределы станции подальше от путей. Сообщается, что животные не пострадали.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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