В графстве Кент в Британии стадо коров задержало поезда

Коров заметили между Хивером и Асхарстом. Они гуляли по путям, заходили на перрон и в тоннель. В стаде было около 60 животных.

В управление британских железных дорог Network Rail сообщили, что все линии были закрыты, пока коров собрали на перроне железнодорожной станции в Хивере.

Затем их вывели за пределы станции подальше от путей. Сообщается, что животные не пострадали.