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00:19 (мск), источник: РИА Новости

В храме Христа Спасителя началась праздничная ночная пасхальная служба

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Праздничная ночная пасхальная служба началась в главном православном соборе России — храме Христа Спасителя, торжественное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: РИА "Новости"

По многолетней традиции к этой службе Фондом Андрея Первозванного в Москву доставлена из Иерусалима частица Благодатного огня.

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В московском аэропорту Внуково сотни людей встречали делегацию фонда с лампадой, которую доставили в храм Христа Спасителя глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«Желаю каждому из вас почувствовать особую радость от соприкосновения с Христом, воскресшим в эту ночь», — сказал патриарх Кирилл перед началом богослужения.

Предстоятель РПЦ отметил, что люди, посещающие храм в эту ночь, «знают, что на сердце особое состояние». По словам патриарха, дело не в парадности службы или проникновенности пения хора. «Мы знаем, что даже в самых простых храмах, где нет такого торжества, как в кафедральных соборах, люди получают особую радость в сердце и живут с этой радостью», — сказал первоиерарх.

Он призвал верующих в трудные минуты жизни вспоминать о пасхальной радости, о благодати воскресения Христа.

Патриарх поздравил верующих на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и живущих в странах дальнего зарубежья.

«Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути», — отметил Патриарх.

В Храме Христа Спасителя в эти минуты собралось несколько тысяч верующих, в этом году среди них особенно много молодежи.

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