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07:13 (мск), источник: БЕЛТА

Группа ученых определила самых умных животных на планете

Несколько ученых из международной группы экспертов составили список самых «разумных» животных в мире, передают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Главным критерием многолетнего исследования стала способность животных к коммуникации. Считается, что именно она демонстрирует мыслительные способности наших «меньших братьев». В результате выяснилось, что наиболее близки к нам приматы — мартышки, гиббоны, гориллы и шимпанзе. Они реагируют на человеческую речь, команды и охотно идут на контакт.

Не менее общительными и мыслящими оказались дельфины. В их «лексиконе» около 14 тыс. звуковых сигналов. Дельфинам знакомы многие «чувства», они передают знания своему потомству и даже знакомы с понятием «ответственность». Морские обитатели могут оказывать помощь сородичам и людям, попавшим в трудную ситуацию.

Выяснилось также, что слоны общаются при помощи топота, звуков, издаваемых ногами. Вполне ожидаемо в перечне «умников» оказались кошки и собаки. Первые — благодаря хитрости и смышлености, а вторые — за способность запоминать до сотни команд и способности к вычислениям.

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