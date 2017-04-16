Третьяковка и Исторический музей сделали бесплатный вход в честь Дня культурного наследия

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все московские музеи регионального значения и некоторые федерального, в том числе Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Исторический музей, подготовили специальные программы и сделали бесплатный вход для своих посетителей в рамках ежегодной акции «Дни исторического и культурного наследия».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи, в этот день вход в так называемые «Малые музеи» — музей-мастерскую Анны Голубкиной и музей-квартиру Аполлинария Васнецова, где пройдут экскурсии и концерты, будет свободным. Также в этот день бесплатно можно посетить постоянную экспозицию искусства XX—XXI вв. еков и выставку Дмитрия Жилинского в Новой Третьяковке на Крымском Валу, выставка «Оттепель» в эту программу не входит. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина для свободного посещения откроет Галерею искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. еков с жемчужиной своей коллекции — полотнами импрессионистов и постимпрессионистов.