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01:26 (мск), источник: ТАСС

Третьяковка и Исторический музей сделали бесплатный вход в честь Дня культурного наследия

К акции также присоединились все московские музеи регионального значения.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все московские музеи регионального значения и некоторые федерального, в том числе Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Исторический музей, подготовили специальные программы и сделали бесплатный вход для своих посетителей в рамках ежегодной акции «Дни исторического и культурного наследия».

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи, в этот день вход в так называемые «Малые музеи» — музей-мастерскую Анны Голубкиной и музей-квартиру Аполлинария Васнецова, где пройдут экскурсии и концерты, будет свободным. Также в этот день бесплатно можно посетить постоянную экспозицию искусства XX—XXI вв.еков и выставку Дмитрия Жилинского в Новой Третьяковке на Крымском Валу, выставка «Оттепель» в эту программу не входит. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина для свободного посещения откроет Галерею искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков с жемчужиной своей коллекции — полотнами импрессионистов и постимпрессионистов.

Государственный исторический музей приглашает посетить открывшуюся накануне экспозицию под открытым небом — «Артиллерийский двор», а также выставку «Красавец мужчина» о мужской моде, для этого в кассе необходимо взять бесплатный билет. Музей современной истории России в своем филиале — Музее-галерее Евгения Евтушенко проведет экскурсии «Поэт в России больше, чем поэт».

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Как сообщается на сайте Департамента культуры Москвы, сегодня пройдет около 200 мероприятий более, чем на 100 подведомственных площадках. Так, в Музее Москвы откроется выставка, посвященная истории Донского монастыря, также здесь можно увидеть выставку «Москва. Мода и революция», а Мультимедиа арт музей представляет десятки выставок в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии». Департамент культурного наследия подготовил экскурсии, квесты и лекции, которые пройдут до 31 мая в местах, обычно закрытых для сторонних посетителей. Среди них — посольства, гостиницы, особняки, в том числе дом Тарасова на Спиридоновке, городская усадьба Морозова в Подсосенском переулке и особняк Зиминых в Дегтярном переулке. В ведомстве напоминают, что попасть на них можно только по предварительной записи.

Дни исторического и культурного наследия проводятся в Москве ежегодно к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест (18 апреля) и Международному дню музеев (18 мая).

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