Третьяковка и Исторический музей сделали бесплатный вход в честь Дня культурного наследия
К акции также присоединились все московские музеи регионального значения.
К акции также присоединились все московские музеи регионального значения.
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все московские музеи регионального значения и некоторые федерального, в том числе Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Исторический музей, подготовили специальные программы и сделали бесплатный вход для своих посетителей в рамках ежегодной акции «Дни исторического и культурного наследия».
Как сообщили ТАСС в
Государственный исторический музей приглашает посетить открывшуюся накануне экспозицию под открытым небом — «Артиллерийский двор», а также выставку «Красавец мужчина» о мужской моде, для этого в кассе необходимо взять бесплатный билет. Музей современной истории России в своем филиале —
Как сообщается на сайте Департамента культуры Москвы, сегодня пройдет около 200 мероприятий более, чем на 100 подведомственных площадках. Так, в Музее Москвы откроется выставка, посвященная истории Донского монастыря, также здесь можно увидеть выставку «Москва. Мода и революция», а Мультимедиа арт музей представляет десятки выставок в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии». Департамент культурного наследия подготовил экскурсии, квесты и лекции, которые пройдут до 31 мая в местах, обычно закрытых для сторонних посетителей. Среди них — посольства, гостиницы, особняки, в том числе дом Тарасова на Спиридоновке, городская усадьба Морозова в Подсосенском переулке и особняк Зиминых в Дегтярном переулке. В ведомстве напоминают, что попасть на них можно только по предварительной записи.
Дни исторического и культурного наследия проводятся в Москве ежегодно к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест (18 апреля) и Международному дню музеев (18 мая).