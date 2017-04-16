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01:03 (мск), источник: ТАСС

Движение будет ограничено по ряду улиц Москвы на Пасху

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Движение будет ограничено по ряду улиц Москвы в воскресенье, 16 апреля, в связи с празднованием Пасхи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

16 апреля «с 06:00 до 16:00 мск в связи с празднованием православного праздника Пасхи будет частично ограничено движение транспорта, кроме маршрутного, на улице Рузская (участок от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца), Боровском и Востряковском шоссе (от Никулинской улицы до Озерной), Фестивальной улице (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы)».

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Временные ограничения будут введены на Новосходненском шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), дороге на Перепечинское кладбище (от деревни Шемякино до входа на кладбище), проезде Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади), Пятницком шоссе (от МКАД до улицы Барышиха), улице Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе), Каширском шоссе (дублер) в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская»), дублере Каширского шоссе (от Шипиловской улицы до станции метро «Домодедовская»), Молодцовском проезде и путепроводе через Симферопольское шоссе (от Типографской улицы до Щербининского кладбища).

Также будут действовать ограничения на Суздальской улице в сторону области (от улицы Городецкая до Николо- Архангельского проезда), в Проектируемом проезде № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда), Николо-Архангельском проезде (от улицы Салтыковской до кладбища), Вешняковской улице (от площади Адмирала Кабрала до улицы Красный Казанец),

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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