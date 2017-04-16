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02:03 (мск), источник: РБК

В США умер один из создателей интернета

В штате Калифорния в городе Вудсайд в возрасте 85 лет скончался один из создателей интернета Роберт Тейлор. Об этом сообщил его сын Курт, написала The Los Angeles Times.

По его словам, Тейлор умер в четверг, 13 апреля. Он отметил, что ученый скончался в своем доме. Он страдал от болезни Паркинсона и «других заболеваний».

Как отмечает газета, Тейлор работал ученым на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети интернет ARPANET.

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Затем он работал в Исследовательском центре Пало-Альто компании Xerox, где Тейлор курировал команду, которая разрабатывала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей.

В 1968 году он написал: «Через несколько лет люди смогут общаться более эффективно с помощью машин, чем с глазу на глаз». Тейлор полагал, что компьютер должен представлять собой персональное устройство с экраном высокого разрешения. Под его началом ученые Алан Кей, Батлер Лэмпсон и Чак Такер разработали и создали первый персональный компьютер Alto. Он был оснащен экраном размером с лист бумаги, а со временем у него появился графический дисплей.

Как отмечает The New York Times, Тейлор также принимал участие в создании компьютерной мыши.

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