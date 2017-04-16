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10:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Девушки из Приморья не попали в топ-3 на конкурсе «Мисс Россия-2017»

Полина Попова из Свердловской области победила в финале конкурса.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 апреля, PrimaMedia.

Две девушки из Приморского края Лия Селиванова и Анастасия Александрова не попали в число призеров на конкурсе красоты «Мисс Россия 2017». Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 млн долларов стала Полина Попова из Свердловской области, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт конкурса.

Вместе с почетным званием победительница получила главный приз конкурса — банковскую карту от Банка Русский Стандарт в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» достоинством 3 млн рублей, а также автомобиль от официального партнера конкурса «Мисс Россия 2017» — «АВИЛОН» — Официальный дилер Genesis.

Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось Ксении Александровой из города Москва, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова, Республика Башкортостан. Конкурсантки, занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

На этом череда призов для победительниц не закончилась. Золотой партнер конкурса — компания Rendez-Vous — также подготовила подарки для Мисс Россия 2017 и 1-ой Вице-мисс Россия 2017 — сертификаты номиналом 100 и 50 тысяч рублей. Стратегический партнёр «Мисс Россия 2017», ювелирная компания Mercury, вручила победительнице специальный приз — классическое колье из белого золота и бриллиантов общим весом более 12 карат.

В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей генерального интернет-партнера конкурса — портала Woman.ru — победила Лидия Молодцова из Новосибирска. За нее проголосовало 3 619 человек.

На протяжении трех недель все участницы конкурса проживали и проходили подготовку к финалу в официальном отеле конкурса «Мисс Россия 2017» — Imperial Park Hotel & SPA.

Какие призы получили Лия Селиванова и Анастасия Александрова, на сайте не уточняется.

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