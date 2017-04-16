Девушки из Приморья не попали в топ-3 на конкурсе «Мисс Россия-2017»
Полина Попова из Свердловской области победила в финале конкурса.
Полина Попова из Свердловской области победила в финале конкурса.
Владивосток, 16 апреля, PrimaMedia.
Две девушки из Приморского края Лия Селиванова и Анастасия Александрова не попали в число призеров на конкурсе красоты «Мисс Россия 2017». Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 млн долларов стала Полина Попова из Свердловской области, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт конкурса.
Вместе с почетным званием победительница получила главный приз конкурса — банковскую карту от Банка Русский Стандарт в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» достоинством 3 млн рублей, а также автомобиль от официального партнера конкурса «Мисс Россия 2017» — «АВИЛОН» — Официальный дилер Genesis.
Звание 1-ой
На этом череда призов для победительниц не закончилась. Золотой партнер конкурса — компания
В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей генерального
На протяжении трех недель все участницы конкурса проживали и проходили подготовку к финалу в официальном отеле конкурса «Мисс Россия 2017» — Imperial Park Hotel & SPA.
Какие призы получили Лия Селиванова и Анастасия Александрова, на сайте не уточняется.