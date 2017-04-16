Под амнистию попали медицинские «покровители» в ЮКО

Отмечается, что в феврале этого года они были приговорены к семи с половиной и семи годам лишения свободы соответственно. Суд первой инстанции признал их виновными в получении взятки и еще ряде коррупционных статей.

Однако судебная коллегия областного суда ЮКО, рассмотрев ходатайство осужденных, нашла возможным сократить срок отбытия наказания на четверть. В остальном приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

По данным телеканала, летом прошлого года заместитель директора департамента Комитета оплаты медицинских услуг по ЮКО Биби Калыбекова и руководитель отдела Олжас Джумаков, были задержаны сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции.

«Выделенные денежные средства Комитетом по оплате медуслуг медицинским учреждениям, которые расположены в ЮКО, они получали вместе с замом под разными предлогами неоднократно. Получали, например, под предлогом того, что едут сдавать отчет в Астану, и звонили в медицинские учреждения и завуалированно говорили, мол, 10 километров, или 20 километров, подразумевая под этим денежные средства. Приносили им их и отдавали для покровительства, а их отчеты будут ежемесячно проходить без проблем», — рассказал на процессе судья Аль-Фарабийского районного суда Торегали Бекназаров.

Как сообщается, Калыбекова и Джумаков длительное время систематически собирали деньги с медицинских учреждений области за общее покровительство и защиту от проверяющих органов. У подозреваемых было изъято порядка 12 тысяч долларов.