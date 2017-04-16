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10:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Раскудрявый клен: «Бессмертный полк» пройдет в Хабаровске под музыку

К репетициям военных песен может присоединиться любой желающий.

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по Хабаровску под военную музыку. Репетиции уже начались, и в них могут участвовать все горожане, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

9 мая в региональном центре пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Присоединиться к шествию приглашают жителей края, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

Организационный сбор состоится в 9:30 в парке Динамо. Формирование колонны начнется в районе площади имени Ленина. Участники шествия, которое будут сопровождать волонтеры Победы, пройдут по центральным улицам: Карла Маркса и Тургенева.

— Мы приглашаем всех жителей края. Если с поиском фотографий возникли сложности, то можно прийти без них. Главная цель — вспомнить всех тех, кто не вернулся с полей сражений, почтить их память, — отметил руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.

По его словам, главной особенностью акции в этом году станет исполнение всем известных песен военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». Репетиции уже начались. Они проходят по субботам, в 13:00, в краевом объединении профсоюзов по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 4. Присоединиться может любой желающий.

Напомним, что в прошлом году акция проводилась в 130 населенных пунктах края. В региональном центре она объединила около 50 тысяч человек.

Дополнительную информацию об участии можно узнать в региональном отделении движения «Бессмертный полк России» по телефону: 94−45−10.

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