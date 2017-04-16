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07:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождливая погода сохранится в Казахстане в воскресенье

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Дождь прогнозируют синоптики на больше части Казахстана в воскресенье, 16 апреля, на юге и юго-востоке страны пройдут грозы, сообщил «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

Также в Казахстане ожидается туман, усиление ветра, на юге — с пыльной бурей.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду, местами 25 м/с, порывы 30 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Костанайской области ночью местами 15−20, днем на большей части 15−20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 25 м/с, в отдельных районах — туман.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15−20 м/с, утром и днем в Жамбылской, ночью в Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 18−23 м/с, с пыльной бурей, днем — гроза. В Мангыстауской области местами — туман.

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