Дождливая погода сохранится в Казахстане в воскресенье
АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Дождь прогнозируют синоптики на больше части Казахстана в воскресенье, 16 апреля, на юге и
АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Дождь прогнозируют синоптики на больше части Казахстана в воскресенье, 16 апреля, на юге и
Также в Казахстане ожидается туман, усиление ветра, на юге — с пыльной бурей.
В Акмолинской, Павлодарской,
В Костанайской области ночью местами 15−20, днем на большей части 15−20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 25 м/с, в отдельных районах — туман.
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В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской,
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 18−23 м/с, с пыльной бурей, днем — гроза. В Мангыстауской области местами — туман.