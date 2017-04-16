Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве
Ветер восточный и
Ветер восточный и
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 16 апреля будет пасмурной, сырой, прохладной и ветреной. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Днем будет облачно, осадки — мокрый снег, дождь, температура в Москве составит 3−5 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный и
В ночь на понедельник будет облачно, пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса.
Днем — облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в Москве воздух прогреется до 1−3 градусов, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер