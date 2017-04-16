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07:53 (мск), источник: ТАСС

Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве

Ветер восточный и северо-восточный, 5−10 м/с.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 16 апреля будет пасмурной, сырой, прохладной и ветреной. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Днем будет облачно, осадки — мокрый снег, дождь, температура в Москве составит 3−5 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный и северо-восточный, 5−10 м/с. Утром местами возможна гололедица.

В ночь на понедельник будет облачно, пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

Днем — облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в Москве воздух прогреется до 1−3 градусов, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный и северный, 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/с. Местами гололедица.

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