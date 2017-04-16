Спасаться от суровых «снарядов» с неба пришлось жителям одного из микрорайонов Хабаровска
Обещания метеорологов об осадках исполнились с лихвой.
Обещания метеорологов об осадках исполнились с лихвой.
Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.
Небольшой град пережили жители Первого микрорайона Хабаровска. Небольшие, но обильные осадки выпали утром, 16 апреля, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее агентство сообщало, что дождь со снегом ожидается в Хабаровске на грядущих выходных.
Однако жителям Первого микрорайона пришлось спасаться от более суровых осадков.
— Град падал недолго, но обильно. Не везет