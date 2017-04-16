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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спасаться от суровых «снарядов» с неба пришлось жителям одного из микрорайонов Хабаровска

Обещания метеорологов об осадках исполнились с лихвой.

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

Небольшой град пережили жители Первого микрорайона Хабаровска. Небольшие, но обильные осадки выпали утром, 16 апреля, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что дождь со снегом ожидается в Хабаровске на грядущих выходных.

Однако жителям Первого микрорайона пришлось спасаться от более суровых осадков.

— Град падал недолго, но обильно. Не везет что-то нашему району, — сообщила журналисту местная жительница.

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