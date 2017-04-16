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09:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Ледяной дождь превратил в каток дороги Екатеринбурга

Ближайшую неделю на территории региона будут идти сильные дожди.

Ледяной дождь обрушился на Екатеринбург прошедшей ночью, сообщает 16 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Сегодня утром на дорогах уральской столицы очень скользко. Инспектора просят уральцев соблюдать скоростной режим. Температура воздуха в утренние часы составила ноль градусов.

Между тем синоптики просят уральцев не расслабляться. Всю предстоящую неделю на территории Свердловской области будут идти дожди. При этом иногда будет выглядывать солнце. Температура воздуха будет колебаться от 14 градусов тепла в понедельник до ноля в среду и четверг.

МЧС Свердловской области еще накануне предупредила уральцев о предстоящем ледяном дожде. В связи с чем на дорогах, предупреждали спасатели, будет гололедица.

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