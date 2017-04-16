Красноярцы смогут наблюдать метеорный дождь

С 16 по 25 апреля красноярцы, как и другие жители планеты, смогут наблюдать в ночном небе ежегодный метеорный поток Лириды. Максимум интенсивности звездопада придется на 22 апреля.

Лириды — один из самых старых из ежегодно действующих метеорных потоков. Наблюдателю кажется, что метеоры «вылетают» из созвездия Лиры — это и дало название потоку.

«В прошлом он был значительнее активен, чем сейчас, — рассказали в Московском планетарии. — Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что “звезды падали как дождь” в ночь на 16 марта, 687 году до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним».

В нынешнем году, как ожидается, количество метеоров в час в Лиридах составит до 15 штук. Скорость метеоров составляет 49 км/с.