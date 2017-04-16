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12:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тяжелобольная девочка из Кургана доставлена в Нижний Новгород спецбортом МЧС

Девочка нуждается в срочной высоко-квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Тяжелобольная девочка из Кургана доставлена в Нижний Новгород спецбортом МЧС.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, ребёнок был доставлен в Нижний Новгород самолетом «Сухой Суперджет 100» 15 апреля.

Согласно информации, девочка нуждается в срочной высоко-квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

В Нижнем Новгороде ребёнка экстренно доставили для лечения в ФГБУ «Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр».

Совершивший рейс спецборт МЧС оснащён всем необходимым современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Они позволили оказывать медпомощь пострадавшей девочке во время полёта.

Известно, что во время полёта ребёнка сопровождали медспециалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» министерства здравоохранения РФ и психолог МЧС.

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