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07:44 (мск), источник: Вести Приморье

«Неделя моды» открывается во Владивостоке в понедельник

Молодые дизайнеры со всего Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрируют свои лучшие работы.

В ближайший понедельник, 17 апреля, во ВГУЭС откроется «Неделя моды», одно из самых ярких событий этой весны. Молодые дизайнеры со всего Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрируют свои лучшие работы.

Как сообщили в пресс-службе вуза, 17 апреля «Неделя моды» откроется выставкой фотоконкурса «Юная фотомодель» в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Интересные факты: все конкурсанты, несмотря на юный возраст, являются действующими моделями. На выставке представлены работы известных владивостокских фотохудожников: Александра Борисенко, Клавдии Литвиненко, Елены Рублёвой.

В 18.00 в ТКК «Андеграунд» в 15 раз состоится региональный конкурс юных дизайнеров «Мода без границ», где самые молодые дизайнеры Дальнего Востока — от 8 до 16 лет — покажут гостям мероприятия свои коллекции.

В этот же день приморские дизайнеры откроют на площадке ВГУЭС несколько шоурумов, где можно будет приобрести эксклюзивные вещи.

18 апреля — это «Kids Fashion Day». Впервые на одной площадке соберутся как начинающие дизайнеры детской одежды, так и авторы уже состоявшихся брендов: Akulina Irina kid’s outfit, «Купидон», «ORBY» и другие.

Интересные факты: университетская коллекция выполнена по заказу Русской православной церкви (инициатива поступила от РПЦ после проведения Рождественской ёлки, где дети были одеты «не так»). В этот день также будет представлена уникальная коллекция из текстиля «Одеяла для новорождённых». Одной из моделей, которая выступит на показе, сейчас всего два года. Её зовут Каролина, и в театре моды «Пигмалион» она участвует с 4 месяцев. Там же она сделала свои первые шаги.

Всех, кто соскучился по ярким краскам, кто любит моду, одежду, красоту, творчество, кто жаждет праздника, приглашаем на Неделю моды во ВГУЭС. С программой Недели вы можете ознакомиться здесь: www.vvsu.ru/analytic/article/2145287208/nedelya_mody_vo_vgues/

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