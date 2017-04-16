Стало известно имя «Мисс Россия-2017»
Победительницей стала девушка из Свердловской области.
Победительницей стала девушка из Свердловской области.
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — В Москве определилась обладательница титула «Мисс Россия-2017». Ей стала Полина Попова из Свердловской области, сообщила в субботу «Комсомольская правда».
Десяти финалисткам пришлось соревноваться красотой фигуры, лица, и эрудицией, для чего члены жюри задавали им вопросы.
Девушка изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и собирается стать журналисткой.
Победительница получит три миллиона рублей, золотое колье с бриллиантами и автомобиль.