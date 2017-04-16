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09:06 (мск), источник: Интерфакс

Стало известно имя «Мисс Россия-2017»

Победительницей стала девушка из Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — В Москве определилась обладательница титула «Мисс Россия-2017». Ей стала Полина Попова из Свердловской области, сообщила в субботу «Комсомольская правда».

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Десяти финалисткам пришлось соревноваться красотой фигуры, лица, и эрудицией, для чего члены жюри задавали им вопросы.

Полине Поповой 21 год, но она с 15-ти лет в модельном бизнесе

Девушка изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и собирается стать журналисткой.

Победительница получит три миллиона рублей, золотое колье с бриллиантами и автомобиль.

Комментарии
2
наталья попова
Действительно- красавица!!!!!!!!
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Андрей Гончаров
И даже эрудицией?
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