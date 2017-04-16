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07:42 (мск), источник: Newslab.ru

Тяжелым машинам запретят ездить по Красноярску

С 17 апреля до 16 мая тяжёлым машинам будет запрещено ездить по дорогам в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение распространяется на транспортные средства со следующими предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: 6 тонн при одиночной оси, 5,5 тонн для двухосной тележки и 4,5 тонны для трёхосной. Исключение составляют транспортные средства, задействованные на специальных перевозках.

Такие меры принимаются ежегодно на период весенней распутицы для обеспечения сохранности дорог и дорожных сооружений. На территории Красноярска в течение этого месяца будут установлены временные дорожные знаки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что организациям, чьи машины будут ходить по Красноярску вопреки запрету, грозит штраф до 500 тыс. рублей, а водитель может быть лишен права управления на срок до 6 месяцев.

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