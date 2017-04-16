Красноярцы празднуют Пасху

Минувшей ночью в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Богослужение посетил губернатор Виктор Толоконский с семьей.

По традиции в конце заутрени митрополит Пантелеимон и Виктор Толоконский обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.

Пасхальные богослужения прошли и во всех других храмах города. Великая Пасхальная вечерня с участием духовенства состоится в храме Рождества Христова в 17 часов.