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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы празднуют Пасху

16 апреля православные, католики и представители других христианских конфессий отмечают главный религиозный праздник — Пасху.

Источник: AP 2017

Минувшей ночью в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Богослужение посетил губернатор Виктор Толоконский с семьей.

По традиции в конце заутрени митрополит Пантелеимон и Виктор Толоконский обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.

Пасхальные богослужения прошли и во всех других храмах города. Великая Пасхальная вечерня с участием духовенства состоится в храме Рождества Христова в 17 часов.

Напомним, что православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

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