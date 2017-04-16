Россияне назвали студентку из Новосибирска самой красивой
Вчера, 15 апреля, в подмосковной Барвихе назвали имя «Мисс Россия-2017». Церемония финала национального конкурса прошел в 25-й раз.
Вчера, 15 апреля, в подмосковной Барвихе назвали имя «Мисс Россия-2017». Церемония финала национального конкурса прошел в 25-й раз.
Из 50 красавиц со всей страны выбрали
Увы, жюри с мнением россиян не согласилось. Заветная корона стоимостью в 1 миллион долларов, сто тысяч долларов наличными и автомобиль достались Полине Поповой. Кстати, Полина стала первой за 10 лет блондинкой, победившей на «Мисс Россия». Она будет представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Новосибирскую область на конкурсе представляла 19-летняя студентка РАНХиГС Лидия Молодцова. В прошлом году Лида завоевала титул «Мисс Европа плюс Новосибирск».
Лидия Молодцова учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11 лет. Ее любимое танцевальное направление — bellydance. Помимо этого, она интересуется модельной сферой, является моделью Elite Stars. В 2013 году стала победительницей конкурса красоты «Леди Совершенство» (Белово, Кузбасс). А в 2015 году победила в конкурсе «Мисс СИУ РАНХиГС». В свободное время любит заниматься спортом и проводить время со своей семьей.
В марте прошлого года Лидия стала «Мисс Европа плюс», получив за победу норковую шубу и кольцо с бриллиантом.
— Свое будущее я планирую связать с политикой, — сообщила Лида корреспонденту VN.ru — Однако президентом страны становиться не собираюсь. Но это пока. Сейчас меня больше интересует политология.
Стоит добавить, что в прошлом году ни одна из жительниц Новосибирской области не смогла пробиться в финал «Мисс Россия». Изначально в финале должна была принять участие модель агентства Elite Stars Яна Ярмош, которая неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты. Яна легко прошла открытый кастинг, однако в ТОП-50 не попала.
В 2015 году Новосибирск на «Мисс Россия» представляла профессиональная модель Евгения Сидорова. Она вышла на сцену, но дальше этого дело не пошло. А вот в 2013 году «Мисс Россия» стала студентка СГУПС Эльмира Абдразакова. Правда, сейчас Эля живет в Москве и работает в «Газпроме».