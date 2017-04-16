Россияне назвали студентку из Новосибирска самой красивой

Из 50 красавиц со всей страны выбрали саму-самую. Титул «Мисс Россия-2017» получила 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова. Представительница от Новосибирска 19-летняя Лида Молодцова стали «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовало наибольшее количество россиян.

Увы, жюри с мнением россиян не согласилось. Заветная корона стоимостью в 1 миллион долларов, сто тысяч долларов наличными и автомобиль достались Полине Поповой. Кстати, Полина стала первой за 10 лет блондинкой, победившей на «Мисс Россия». Она будет представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Новосибирскую область на конкурсе представляла 19-летняя студентка РАНХиГС Лидия Молодцова. В прошлом году Лида завоевала титул «Мисс Европа плюс Новосибирск».

Лидия Молодцова учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11 лет. Ее любимое танцевальное направление — bellydance. Помимо этого, она интересуется модельной сферой, является моделью Elite Stars. В 2013 году стала победительницей конкурса красоты «Леди Совершенство» (Белово, Кузбасс). А в 2015 году победила в конкурсе «Мисс СИУ РАНХиГС». В свободное время любит заниматься спортом и проводить время со своей семьей.