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09:39 (мск), источник: VN.ru

Россияне назвали студентку из Новосибирска самой красивой

Вчера, 15 апреля, в подмосковной Барвихе назвали имя «Мисс Россия-2017». Церемония финала национального конкурса прошел в 25-й раз.

Из 50 красавиц со всей страны выбрали саму-самую. Титул «Мисс Россия-2017» получила 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова. Представительница от Новосибирска 19-летняя Лида Молодцова стали «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовало наибольшее количество россиян.

Увы, жюри с мнением россиян не согласилось. Заветная корона стоимостью в 1 миллион долларов, сто тысяч долларов наличными и автомобиль достались Полине Поповой. Кстати, Полина стала первой за 10 лет блондинкой, победившей на «Мисс Россия». Она будет представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Новосибирскую область на конкурсе представляла 19-летняя студентка РАНХиГС Лидия Молодцова. В прошлом году Лида завоевала титул «Мисс Европа плюс Новосибирск».

Лидия Молодцова учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11 лет. Ее любимое танцевальное направление — bellydance. Помимо этого, она интересуется модельной сферой, является моделью Elite Stars. В 2013 году стала победительницей конкурса красоты «Леди Совершенство» (Белово, Кузбасс). А в 2015 году победила в конкурсе «Мисс СИУ РАНХиГС». В свободное время любит заниматься спортом и проводить время со своей семьей.

В марте прошлого года Лидия стала «Мисс Европа плюс», получив за победу норковую шубу и кольцо с бриллиантом.

—  Свое будущее я планирую связать с политикой, — сообщила Лида корреспонденту VN.ru — Однако президентом страны становиться не собираюсь. Но это пока. Сейчас меня больше интересует политология.

Стоит добавить, что в прошлом году ни одна из жительниц Новосибирской области не смогла пробиться в финал «Мисс Россия». Изначально в финале должна была принять участие модель агентства Elite Stars Яна Ярмош, которая неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты. Яна легко прошла открытый кастинг, однако в ТОП-50 не попала.

В 2015 году Новосибирск на «Мисс Россия» представляла профессиональная модель Евгения Сидорова. Она вышла на сцену, но дальше этого дело не пошло. А вот в 2013 году «Мисс Россия» стала студентка СГУПС Эльмира Абдразакова. Правда, сейчас Эля живет в Москве и работает в «Газпроме».

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