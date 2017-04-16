Крестным ходом и праздничным богослужением встретили Пасху жители Хабаровска
Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.
В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в
Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.
В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в
Пасхальное богослужение посетили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с супругой и председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской с супругой. Прямую трансляцию богослужения осуществлял телеканал ГТРК «Дальневосточная». Телевизионную трансляцию комментировал преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Сергеевич Круглов. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг
— Сердечно поздравляю вас с этим великим и мироспасительным праздником! Хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, чтобы радость о Господе Воскресшем как можно дольше светила в каждом верующем сердце. Пусть эта радость укрепляет нас на пути исполнении заповедей Божиих, пусть Господь сопутствует нам в трудах, дарует утешение, укрепление, благословение на все добрые дела!
Сегодня, 16 апреля, в 16:45 митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершит Пасхальную вечерню в