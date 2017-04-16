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07:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крестным ходом и праздничным богослужением встретили Пасху жители Хабаровска

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с супругой и председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской с супругой. Прямую трансляцию богослужения осуществлял телеканал ГТРК «Дальневосточная». Телевизионную трансляцию комментировал преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Сергеевич Круглов. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора. В богослужения правящий архиерей зачитал верующим пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а после обратился к верующим со словами поздравления:

— Сердечно поздравляю вас с этим великим и мироспасительным праздником! Хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, чтобы радость о Господе Воскресшем как можно дольше светила в каждом верующем сердце. Пусть эта радость укрепляет нас на пути исполнении заповедей Божиих, пусть Господь сопутствует нам в трудах, дарует утешение, укрепление, благословение на все добрые дела!

Сегодня, 16 апреля, в 16:45 митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершит Пасхальную вечерню в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщили ИА AmurMedia в информационном отделе Хабаровской епархии.

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