Крестным ходом и праздничным богослужением встретили Пасху жители Хабаровска

Пасхальное богослужение посетили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с супругой и председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской с супругой. Прямую трансляцию богослужения осуществлял телеканал ГТРК «Дальневосточная». Телевизионную трансляцию комментировал преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Сергеевич Круглов. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора. В богослужения правящий архиерей зачитал верующим пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а после обратился к верующим со словами поздравления:

— Сердечно поздравляю вас с этим великим и мироспасительным праздником! Хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, чтобы радость о Господе Воскресшем как можно дольше светила в каждом верующем сердце. Пусть эта радость укрепляет нас на пути исполнении заповедей Божиих, пусть Господь сопутствует нам в трудах, дарует утешение, укрепление, благословение на все добрые дела!