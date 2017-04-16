Юная певица из Хабаровского края благодаря шоу «Ты супер» обрела семью

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

Благодаря участию в популярном шоу «Ты супер» на телеканале НТВ, юная певица из поселка Солнечный Хабаровского края Екатерина Сергиенко обрела самую настоящую семью. Катя стала пятым ребенком в семье и теперь у шестнадцатилетней девушки есть не только мама и папа, но также братья и сестры, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Екатерина живет и воспитывается в организации, осуществляющей обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас она учится в 9-м классе, планирует продолжать обучение. Занимается в музыкальной школе. Несколько лет принимает участие в благотворительном проекте «Белый пароход. Поющие речи России». Ежегодно получает грамоты за успехи в учебе и примерное поведение. Катя — председатель Совета детского самоуправления.

К сожалению, Екатерина Сергиенко не смогла пройти во второй тур — за нее проголосовали только певица Ёлка и Стас Пьеха. Но участие в шоу навсегда изменило её жизнь, к счастью, в лучшую сторону.

— В жизни Кати произошло замечательное событие, — сказал ведущий шоу Вадим Такменев. — Совсем недавно ты стала частью большой и дружной семьи. И мы тебя с этим все поздравляем!.

Напомним, в шоу «Ты супер!» участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.

В невероятном шоу принимали участие три представительницы от Хабаровского края: Екатерина Якубова, Екатерина Сергиенко и Дарья Кабаненко. Во второй отборочный тур прошла только Екатерина Якубова. Выпуск «Ты супер!» с её участием еще предстоит увидеть всем поклонникам таланта юной хабаровчанки.