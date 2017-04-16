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10:05 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

Железногорские лагеря готовятся принять детей

Железногорские лагеря готовы принять этим летом более 4000 детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железногорска.

Так, лагеря с дневным пребыванием на базе школ и спортивных школ готовы принять 1990 детей. В таких лагерях дети будут находиться до 14:30, их обеспечат 2-разовым питанием. Родители же, со слов профсоюзных лидеров Железногорска, предлагают увеличить время пребывания в лагерях до 17:00. Глава города Вадим Медведев в рамках выездного совещания в детский лагерь «Взлет» дал поручение руководителю управления образования Железногорска Валерию Головкину проработать эту возможность.

Загородные детские лагеря в этом сезоне готовы принять 2750 детей. Из них 722 путевки выделены по муниципальному заданию, то есть будут предоставлены бесплатно, сообщают в пресс-службе.

— Наши дети должны провести это лето максимально полезно и ярко. Для этого нам необходимо проработать все возможные форматы организации досуга ребят. В особенности это касается пребывания детей в лагерях, — отметил Вадим Медведев. — Наши лагеря пользуются большой популярностью: отправить своих детей на лето к нам хотят родители не только из Железногорска, но и из Красноярска, других городов и районов края. Иногородние готовы покупать путевки за полную стоимость. Но в первую очередь мы обязаны удовлетворить спрос железногорцев. Если останутся путевки невостребованные горожанами, то их распределим среди желающих из других населенных пунктов.

Помимо этого, Железногорску выделено по линии министерства социальной политики Красноярского края 158 бесплатных путевок: 55 на летний отдых и 103 на круглогодичный отдых.

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