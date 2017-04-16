Низкие температуры и дожди ожидают хабаровчан на предстоящей неделе

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

Теплая весна покинет хабаровчан до конца недели. Осадки ожидаются уже с вечера понедельника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник, в отличие от выходных, порадует хабаровчан весенним теплом. В ночь с 16 на 17 марта столбик термометра не опустится ниже −0… +2°C, днем воздух прогреется до +12…+14°C, без осадков. Дневной ветер будет северного направления силой 3−8 м/с.

Ночь с понедельника на вторник продержится на уровне предыдущей: столбик термометра в темное время суток останется до 0…+2°C. С другой стороны, любителей ночных прогулок будет ждать северо-восточный ветер, 6−11 м/с. Температура днем существенно упадет и составит порядка +7… +9 °C, возможен небольшой дождь. Ветер днем поменяется на северный, 5−10 м/с.

В темное время в среду ожидается легкое похолодание: −1…+1°C. Температура в светлое время суток составит около +7…+9°C, без осадков. Ветер останется северным, 5−10 м/с.

В предстоящий четверг погода в городе не изменится., Ночью снова будет −1…+1°C, днем порядка +7…+9°C. В этот день ветер поменяется утихнет, став восточным со скоростью 3−8 м/с. Осадков не ожидается.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, ночью похолодает, а днем потеплеет. Ночная температура составит −0…−2°C, днем термометр покажет около +9…+11°C, без осадков. Ветер с востока чуть усилится до 4−9 м/с. Осадков ждать не стоит.