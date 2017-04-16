В США на 97-м году жизни скончался актер, сыгравший шерифа в фильмах о Джеймсе Бонде
Причиной смерти Клифтона Джеймса стали осложнения, вызванные диабетом.
Причиной смерти Клифтона Джеймса стали осложнения, вызванные диабетом.
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Клифтон Джеймс, исполнивший роль шерифа в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет в городе Гладстон (штат Орегон). Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.
Дочь американского актера сообщила, что он скончался дома от осложнений, вызванных диабетом. «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни», — добавила она.
Часто игравший жителя южных штатов, на заре своей карьеры Джеймс любил выступать на театральных подмостках
Джеймс родился в 1921 году в штате Вашингтон. Он был ветераном Второй мировой войны, кавалером государственных наград, в том числе двух медалей «Пурпурное сердце».