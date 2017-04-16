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08:28 (мск), источник: ТАСС

В США на 97-м году жизни скончался актер, сыгравший шерифа в фильмах о Джеймсе Бонде

Причиной смерти Клифтона Джеймса стали осложнения, вызванные диабетом.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Клифтон Джеймс, исполнивший роль шерифа в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет в городе Гладстон (штат Орегон). Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

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Дочь американского актера сообщила, что он скончался дома от осложнений, вызванных диабетом. «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни», — добавила она.

Часто игравший жителя южных штатов, на заре своей карьеры Джеймс любил выступать на театральных подмостках Нью-Йорка. Он получил известность в том числе благодаря роли администратора магазина в фильме «Хладнокровный Люк» (Cool Hand Luke, 1967). В знаменитой киносаге о британском секретном агенте он появился в фильмах «Живи и дай умереть» (Live and Let Die, 1973) и «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun, 1974).

Джеймс родился в 1921 году в штате Вашингтон. Он был ветераном Второй мировой войны, кавалером государственных наград, в том числе двух медалей «Пурпурное сердце».

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