Поезда московского метро впервые доставили Благодатный огонь в храмы

Как отмечается, доставка Благодатного огня была впервые организована Московским метрополитеном совместно с Фондом Андрея Первозванного. Четыре лампады были зажжены от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима для Пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

«Лампады с Благодатным огнём были доставлены по линиям метрополитена в периферийные приходы Московской епархии — Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине», — уточняется в сообщении.