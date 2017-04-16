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09:15 (мск), источник: РИА Новости

Поезда московского метро впервые доставили Благодатный огонь в храмы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Поезда Московского метрополитена впервые доставили к местам богослужений в столице Благодатный огонь, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Источник: РИА Новости
Впервые благодаря поездам московского метро Благодатный огонь, зажжённый в святейшем для православных христиан месте, храме Гроба Господня, был доставлен для ночных пасхальных служб в Москве
Алексей Ильиных
Замначальника метрополитена Москвы по коммуникациям

Как отмечается, доставка Благодатного огня была впервые организована Московским метрополитеном совместно с Фондом Андрея Первозванного. Четыре лампады были зажжены от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима для Пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

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«Лампады с Благодатным огнём были доставлены по линиям метрополитена в периферийные приходы Московской епархии — Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине», — уточняется в сообщении.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

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