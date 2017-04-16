Котел для варки рекордной ухи протестировали в Хабаровске

Котел объемом 2,3 тысячи литров протестировали в Хабаровске в рамках подготовки к установлению рекорда России по количеству людей, накормленных ухой из амурской рыбы, и объему ухи, сообщает ТАСС.

День постановки рекорда уже определен — это 24 июня. Царь-уха станет одним из главных событий ярмарки «Наш выбор 27». Готовить ее будут по рецепту губернатора Хабаровского края. Он предусматривает использование для приготовления бульона пяти видов амурской рыбы: касатки, карася, ленка, тайменя и сазана. В качестве основного ингредиента ухи будут использованы осетровые промышленного производства.

За основу для создания объемной тары взяли котел для варки пива. Подниматься к нему повара будут по двум лестницам.

Помогать варить рекордную уху будут восемь полевых кухонь объемом по 150 литров каждая. В итоге общий объем супа должен составить 3125 литров. Планируется, что этого хватит на 12,6 тысячи порций.

Пока планируется, что эта уха станет самой большой в России. Однако заявки отправили и в компанию, которая занимается формированием Книги рекордов Гиннеса.

Напомним, что губернаторскую уху ранее оценили по достоинству участники Второго Восточного экономического форума, прошедшего в начале сентября 2016 года во Владивостоке.