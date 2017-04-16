Котел для варки рекордной ухи протестировали в Хабаровске
Дальневосточные повара будут ставить рекорд России.
Дальневосточные повара будут ставить рекорд России.
Котел объемом 2,3 тысячи литров протестировали в Хабаровске в рамках подготовки к установлению рекорда России по количеству людей, накормленных ухой из амурской рыбы, и объему ухи, сообщает ТАСС.
День постановки рекорда уже определен — это 24 июня.
За основу для создания объемной тары взяли котел для варки пива. Подниматься к нему повара будут по двум лестницам.
Помогать варить рекордную уху будут восемь полевых кухонь объемом по 150 литров каждая. В итоге общий объем супа должен составить 3125 литров. Планируется, что этого хватит на 12,6 тысячи порций.
Пока планируется, что эта уха станет самой большой в России. Однако заявки отправили и в компанию, которая занимается формированием Книги рекордов Гиннеса.
Напомним, что губернаторскую уху ранее оценили по достоинству участники Второго Восточного экономического форума, прошедшего в начале сентября 2016 года во Владивостоке.